Baden-Württemberg Kälte-Folgen vom Vorjahr: Hiesige Äpfel werden knapp

Karlsruhe.

Ein Jahr nach dem Kältefrühling bekommt der Verbraucher die Folgen zu spüren. Wie der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz zu Obst, Gemüse und Gartenbau mitteilte, gab es im vergangenen Jahr vor allem bei Äpfeln drastische Ausfälle: Die Apfelernte fiel um rund 60 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Das führe dazu, dass die Lager jetzt schon "so gut wie leer" seien. Im Juni dürfte es demnach kaum noch Äpfel aus Baden-Württemberg in den Läden geben.