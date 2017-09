Baden-Württemberg Kampf gegen Alkoholmissbrauch: Auch Kommunen in der Pflicht

Stuttgart.

Das Sozialministerium setzt bei der Vorbeugung gegen Alkoholmissbrauch bei jungen Leuten nach dem Auslaufen eines entsprechenden Förderprogramms auch auf das weitere Engagement der Kommunen. Ziel sei es von Anfang an gewesen, die Kommunen soweit zu befähigen, dass die auf den Weg gebrachten Projekte möglichst flächendeckend und nachhaltig verankert werden, sagte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Das sei der Fall. Von einer Mittelkürzung könne keine Rede sein. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" über das Thema berichtet.