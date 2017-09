Baden-Württemberg Kastanien im Land leiden unter Miniermottenbefall

Stuttgart.

Beim Spaziergang durch die Parks und über die Plätze Stuttgarts kommt bereits Herbststimmung auf. Grund sind die Kastanienbäume. Ihre Kronen sind braun, viele Blätter liegen am Boden - und Schuld daran ist nicht etwa der Herbst, sondern ein Tier: die Miniermotte. Der Schädling frisst sich in die Blätter und schwächt den Baum dadurch. Beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt der Stadt rufen immer wieder besorgte Bürger an und fragen, was mit den Kastanien los sei.