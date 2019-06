Baden-Württemberg Katholiken feiern Fronleichnam: Nur in Aasen wird verzichtet

An anderen Orten macht der späte Fronleichnamstermin in diesem Jahr Probleme. In Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gibt es am Donnerstag nur vier rund drei Meter breite Blumenbilder zu sehen - und nicht den traditionellen 500 Meter langen Teppich, für den der Ort bekannt ist. Die dafür benötigten Wiesenblumen, die die Kommune bereits vor vielen Jahren auf Brachflächen und an Straßenrändern gesät hat, sind nach Angaben eines Sprechers bereits verblüht.

Die Aasener legen für ihre Fronleichnamsprozession in diesem Jahr freiwillig keinen Blumenteppich. "Wir wollten aus Naturschutzgründen darauf verzichten, den Bienen die Blumen wegzurupfen", sagte Pfarrgemeinderätin Beate Stolz. Stattdessen schmücken Kommunionkinder Holzplatten mit Sand, Sägemehl und Kaffeesatz. In dem Ortsteil von Donaueschingen findet die Prozession wie üblich erst am Sonntag statt. Zuvor berichtete der "Südkurier".

Dagegen können Katholiken in Heilbronn zwischen reichlich Blumen-Dekoration feiern. Auch auf der dortigen Bundesgartenschau gibt es einen Fronleichnamsgottesdienst (9.30 Uhr) mit anschließender Prozession über das Buga-Gelände. Dort ist ein schwimmender Blumenteppich auf einem See zu sehen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1000 Prozessionsteilnehmern.