Baden-Württemberg "Kein Schuldgefühl, keine Reue": Mörder soll nie freikommen

Bereits bei der Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen Mordes in den beiden anderen Fällen hatte das Gericht Ende Dezember Sicherungsverwahrung angeordnet. Lebenslang bedeutet nach deutschem Recht, dass Verurteilte nach frühestens 15 Jahren die Aussetzung ihrer Strafe zur Bewährung beantragen können. Durch eine fortgesetzte Sicherungsverwahrung wird dies unterbunden. Richter Ilg erklärte, der Verurteilte sei laut Gutachtern auch in Zukunft als gefährlich für die Gesellschaft anzusehen. "So einer kann auch 80 Jahre alt sein, und da hat sich noch nichts geändert", sagte Ilg.

Die Opfer in den beiden anderen Fällen waren 2014 der neue Lebensgefährte der Tochter des Angeklagten sowie 2019 ein Geschäftsmann, von dem die italienische Familie in Sontheim zwei Garagen gemietet hatte. Den Lebensgefährten hatte der Familienvater laut Urteil zusammen mit seinen beiden Söhnen umgebracht, weil er die Frau und deren Kinder misshandelte. Den Geschäftsmann tötete er demnach mit Hilfe eines der Söhne aus Habgier.

In beiden Fällen wurden die Leichen zersägt, die des Lebensgefährten wurde in Sizilien "entsorgt". Sterbliche Überreste des Geschäftsmannes entdeckten Polizisten im Garten des Hauses der italienischen Familie in Sontheim. Dadurch kamen Ermittlungen auch zu den anderen Tötungsverbrechen ins Rollen.

Die beiden 33 und 31 Jahre alten Söhne wurden Ende Dezember ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt - der ältere wegen Mordes in zwei Fällen zu 15 Jahren, der jüngere wegen Beihilfe zum Mord in einem Fall zu 9 Jahren.