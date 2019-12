Baden-Württemberg Kinderärzte fordern bessere Sicherung von Minibatterien

Ulm/Berlin (dpa/lsw) - Was unter dem Weihnachtbaum liegt oder daran hängt, kann Risiken bergen: Kinderärzte haben vor den Gefahren von Knopfzellen in Spielzeug oder Lichterschmuck gewarnt. Im Falle eines Verschluckens der kleinen Batterien sei schon nach einer Stunde ein Gewebeschaden unvermeidbar, sagte Carsten Posovszky, Oberarzt der Kinderklinik am Universitätsklinikum Ulm. Eltern und Industrie sollen nach Ansicht der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE) mit Sitz in Berlin Schutzvorkehrungen treffen.