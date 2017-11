Baden-Württemberg Kirchen gegen Ladenöffnung an Heiligabend

Suttgart.

In der Diskussion um die Sonntagsöffnung von Lebensmittelgeschäften an Heiligabend beziehen die Stuttgarter Dekane klar Position: "Die Ladenöffnung am Vormittag lehne ich grundsätzlich ab - nicht nur, wenn Heiligabend auf einen Sonntag fällt", sagte der evangelische Stadtdekan Søren Schwesig den Blättern "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag).