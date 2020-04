Baden-Württemberg Kleine Geschäfte könnten ab nächster Woche wieder öffnen

Auch bei den Schulen werde schrittweise vorgegangen. "Ab dem 4. Mai werden erst einmal nur die Abschlussklassen weiter zu Schule gehen." Diese Schüler seien alt genug, sich an die Abstandsregeln zu halten. Die Kultusministerkonferenz habe den Auftrag bekommen, innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Konzept für alle weiteren Klassen zu erarbeiten. Frühestens ab dem 4. Mai könnten nach dem gemeinsamen Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz vom Mittwoch auch Viertklässler wieder in die Schule gehen. "Ich bin hier eher zurückhaltend, weil ich der Meinung bin, dass es besonders in Kindergärten und Grundschulen, also bei den kleinen Kindern und Schülern, nur schwer gelingen kann, solche hygienischen Vorschriften einzuhalten", so Kretschmann. Kitas bleiben wegen des erhöhten Infektionsrisikos weiter geschlossen. Die Notbetreuung soll jedoch auf weitere Berufsgruppen ausgebaut werden.