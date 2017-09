Stuttgart (dpa/lsw).

Teils ergiebige Regenfälle haben in Baden-Württemberg für kleinere Hochwasser gesorgt. Vor allem in den Gewässern im Allgäu seien die Wasserstände gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Samstag mit. An einigen Pegeln hätten sich kleine Hochwasser gebildet. In manchem Gewässern im Südosten und Süden des Landes werden den Angaben zufolge weiter steigende Pegel erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Samstag Dauerregen für das Allgäu vorher. Auch einzelne Gewitter wurden erwartet - etwa in Baden und Nordwürttemberg.