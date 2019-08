Baden-Württemberg Klima-Protest: Eisenmann warnt vor schärferen Konsequenzen

Sie habe Verständnis für die Sorgen und die Forderungen der Jugendlichen. "Ich finde es gut, was die jungen Leute machen", sagte sie, ergänzte jedoch: "Unterricht kann nicht kontinuierlich gegen Klimaschutz ausgespielt werden."

Die Demonstranten müssten lernen, mit den Folgen zu leben. "Es darf sich dann keiner wundern, wenn beispielsweise die Noten schlechter werden", sagte Eisenmann. Konsequenzen müsse man akzeptieren und dann nicht sagen, das störe jetzt. "Es ist durchaus wichtig für Schüler zu lernen, dass sie Rechte in der Demokratie haben, dass sie zum Beispiel demonstrieren und sich äußern dürfen", sagte die Ministerin. "Aber es gibt für sie eben nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Diese Ausgewogenheit spielt auch in der Erziehung eine Rolle."

Deshalb forderte sie Eltern von jugendlichen "Friday for Future"-Aktivisten auf, stärker Verantwortung zu übernehmen, sollte der Protest ihrer Kinder Folgen in der Schule haben. "Eltern müssen sich dessen im Klaren sein und dann auch die Konsequenzen mittragen", sagte die Ministerin, die seit dem Wochenende auch Spitzenkandidat in ihrer Partei für die Landtagswahl 2021 ist.