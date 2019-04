Baden-Württemberg Klopfgeräusche aus Lastwagen: Polizei befreit Flüchtlinge

Langenau.

Auf einem Autobahnparkplatz bei Langenau hat die Polizei am Freitag einen Lastwagen mit sechs Flüchtlingen gestoppt. Der Lkw war in Serbien gestartet und befand sich in Deutschland, als der Fahrer Klopfgeräusche aus dem Auflieger hörte, wie die Polizei am Samstag in Baden-Württemberg mitteilte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten den Auflieger auf dem Parkplatz im Alb-Donau-Kreis öffneten, fanden sie sechs junge Männer in guter gesundheitlicher Verfassung auf der Ladefläche vor.