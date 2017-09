Baden-Württemberg Koalition entscheidet über Luftreinhaltungsurteil

Stuttgart.

Die grün-schwarze Regierungskoalition entscheidet an diesem Freitag über den Umgang mit dem Stuttgarter Luftreinhaltungsurteil. Der Koalitionsausschuss trifft sich dazu in der Regierungszentrale in Stuttgart. Der Gemeindetag forderte Grün-Schwarz am Donnerstag auf, Berufung einzulegen und stützt damit die Position der CDU. Das Kampagnennetzwerk Campact bekräftigte hingegen, das Land solle das Urteil annehmen und stellt sich damit auf die Seite der Grünen. Da sowohl CDU als auch Grüne notfalls eine Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht mittragen würden, könnte es in der Koalition auf diesen Kompromiss hinauslaufen.