Baden-Württemberg Kommunen nutzen 24. September nicht nur für Bundestagswahl

Stuttgart.

Kommunen im Südwesten nutzen den 24. September nicht nur für die Wahl des Deutschen Bundestags, sondern auch für andere Abstimmungen. Darunter sind Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide. Bei der Abstimmung in Haiterbach (Kreis Calw) sind die Bürger der 5800-Seelen-Gemeinde aufgefordert, sich zu einem möglichen Landeplatz für Fallschirmspringer des in Calw stationierten Kommandos Spezialkräfte (KSK) auf dem Segelflugplatz Haiterbach-Nagold zu äußern. Auch in Leimen steht ein Bürgerentscheid - zu einem städtebaulichen Thema - auf dem Programm.