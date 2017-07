Stuttgart Kompromissvorschlag: Künftig 13 Polizeipräsidien

Stuttgart.

In der Debatte um die künftige Polizeistruktur in Baden-Württemberg zeichnet sich überraschend eine Einigung in der grün-schwarzen Landesregierung ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart verständigten sich die Spitzen der Regierung und der grün-schwarzen Landtagsfraktionen auf ein Modell mit 13 Polizeipräsidien im Land. Bislang gibt es 12. Tuttlingen soll als Standort wegfallen, Konstanz bliebe erhalten. Neue Präsidien würde es in Ravensburg und Pforzheim geben.