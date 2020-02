Baden-Württemberg Kretschmann greift Philologenverband an

Der Philologenverband, der die Gymnasiallehrer vertritt, hatte zuvor harsche Kritik an den Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg geäußert. Sie seien finanziell ein Fass ohne Boden und brächten keine besseren Lernleistungen der Schüler. Die Interessensvertretung sprach auch von einer großen Unzufriedenheit von Gymnasiallehrern an Gemeinschaftsschulen.

In Gemeinschaftsschulen wird auf drei Niveaustufen unterrichtet, die zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder zum Abitur führen können. Dabei gibt es Unterricht in traditioneller Form, eigenständiges Lernen und Lernen in Gruppen. Die Schüler bekommen erst einmal keine Zeugnisse, sondern Lernentwicklungsberichte, um zu sehe, wo sie stehen. Die grün-rote Vorgängerregierung hatte die Gemeinschaftsschule 2012 im Südwesten neu eingeführt. Mittlerweile bieten einige von ihnen auch eine gymnasiale Oberstufe an.