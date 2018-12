Baden-Württemberg Kretschmann in Satire-Show: Strobl ist tabu

Stuttgart.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält offenkundig nichts davon, sich öffentlich über seinen CDU-Vize Thomas Strobl lustig zu machen. "Das wäre eine Anmaßung", erwiderte er, als Kabarettist Mathias Richling ihn in seiner 150. Sendung fragte, ob er nicht mal den Herrn Strobl spielen wolle. Die Satire-Show mit dem für seine Politiker-Parodien bekannten Richling wurde in der Nacht zum Samstag im SWR ausgestrahlt. Dem Kabarettisten, der in den letzten Jahren auch oft in die Rolle Kretschmanns geschlüpft war, machte der Landesvater ein Kompliment: "Sie sind manchmal echter wie ich selber."