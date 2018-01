Baden-Württemberg Kretschmann in seinem Dienstwagen: «Wie eine Sardine in der Büchse» 

Mannheim Babyleiche: Taucher suchen Hinweise

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Babyleiche in einem See in Mannheim wollen Taucher am Donnerstag erneut im Wasser nach Spuren absuchen. Bei einem ersten Tauchgang hätten die Spezialisten nicht alle Stellen des Gewässers prüfen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.