Coronavirus in Baden-Württemberg Kretschmann: Keine Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen

Waiblingen/Stuttgart.

Eine Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen nach österreichischem Vorbild wird es in Baden-Württemberg "auf absehbare Zeit wohl nicht geben". Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in einem via Livestream übertragenen Pressestatement. Er begründete dies mit dem Mangel an Schutzausrüstung im Gesundheitswesen, wo diese dringender gebraucht würden.