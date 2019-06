Baden-Württemberg Kretschmann lässt erneute Kandidatur weiter offen

Sollte Kretschmann nicht noch einmal antreten, gibt es keinen offensichtlichen Nachfolger. Die Grünen haben es versäumt, einen Mann oder eine Frau aufzubauen, der oder die nahtlos in seine Fußstapfen treten könnte. Andererseits haben die Grünen im Südwesten bei der Europa- und Kommunalwahl gute Ergebnisse eingefahren. In den bundesweiten Umfragen stehen sie auf Platz zwei hinter der CDU, auch wegen der Debatte um den Klimaschutz, der ein ureigenes Thema der Grünen ist. Wenn der grüne Teppich so hoch fliegt, sind dann die Grünen auf ein Zugpferd wie Kretschmann überhaupt noch angewiesen?

Die Umfragewerte für Kretschmann persönlich sind gut. In einer Befragung des Instituts infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung" vom März war er nach wie vor der beliebteste Regierungschef in Deutschland. Auf der anderen Seite erklärte Kretschmann im Februar, dass auch Gesundheit und Kraft zu den Grundvoraussetzungen für eine erneute Kandidatur zählten, "unabhängig vom Alter, aber in meinem Alter erst recht".