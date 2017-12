Stuttgart (dpa/lsw).

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht Europa in einer tiefen Krise und hat die Baden-Württemberger eindringlich zum Dialog über die Zukunft der EU aufgefordert. "Wir wollen diskutieren und nicht irgendeine Show veranstalten", sagte Kretschmann am Mittwochabend zum Auftakt einer Gesprächsreihe in der Liederhalle in Stuttgart. "Die tiefe Krise des vereinten Europas ist der Ausgangspunkt unseres Dialogs." Angesichts eines Vormarsches von Autoritarismus und von Großmachtdenken müssten die Bürger in der EU zusammenstehen, mahnte Kretschmann. Das Land will in der Dialogreihe mit den Bürgern ein Jahr lang debattieren und für das Bundesland ein neues Europaleitbild erstellen. Den Startschuss für den Europadialog gaben bei einer Podiumsdiskussion auch der Europaminister des Landes, Guido Wolf (CDU), Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Die Landesregierung will mit dem Leitbild daran erinnern, dass Herausforderungen wie etwa der Klimawandel, die Migration und der Schutz von Bürgerdaten nur gemeinsam bewältigt werden könnten. Vorbild für den Europadialog sei eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für einen neuen Aufbruch in Europa.