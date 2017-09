Baden-Württemberg Kretschmann: Schwarz und Grün mögliches Modell für Bund

Stuttgart.

Die Zusammenarbeit von Grünen und CDU in Baden-Württemberg ist nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beispielhaft. "Ich sehe das für den Bund durchaus als Modell an", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Das gelte auch für das seiner Meinung nach gute Regieren von Schwarz-Grün in Hessen. Die Erfahrung mit solchen Konstellationen könne man gut in etwaigen Sondierungsgesprächen nach der Bundestagswahl einsetzen. Auch Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl signalisierte, dass er einer Kooperation von CDU und Grünen im Bund nicht ablehnend gegenüberstehe. Allerdings sei die grün-schwarze Koalition im Südwesten nicht als Blaupause für Berlin angelegt gewesen.