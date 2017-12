Stuttgart.

Für dieses Jahr hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach eigenem Bekunden gewünscht, fröhlicher zu regieren. "Das ist mir noch nicht so recht gelungen", räumte der Regierungschef von Grün-Schwarz jetzt ein. Für das Jahr 2018 wünscht sich der 69-Jährige, mehr Zeit für die "großen Linien" in der Politik zu haben. "In diesen aufgeregten Zeiten ist es wichtig, dass man den Überblick behält, gelassen bleibt und sich nicht zu sehr von den kleinen Dingen bewegen lässt", sagte er. "Darauf kommt es in der globalisierten Welt an: die großen Linien rauszufinden, sich darauf zu konzentrieren und Kurs zu halten."