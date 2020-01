Baden-Württemberg Kritik an Verkehrsminister Hermann wegen Bahn-Chaos

Stuttgart.

Die Opposition wie auch der Koalitionspartner CDU sehen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in der Verantwortung für Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr im Land. "So haben wir uns die Verkehrswende nicht vorgestellt", kritisierte die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Nicole Razavi, am Mittwoch bei einer öffentlichen Sitzung des Verkehrsausschusses. Aufgrund von Zugausfällen und überfüllten Bahnen würden die Leute vom Zug zurück aufs Auto umsteigen. Das Land habe bei der Ausschreibung der Strecken den billigsten Preis gewählt statt die beste Qualität.