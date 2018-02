Baden-Württemberg Küss mich, ich will freien Eintritt!

Die Aktion "Küss mich! Im Schloss" findet den Angaben zufolge bereits zum zweiten Mal statt. Im Vorjahr nutzen das 3815 Paare. In diesem Jahr haben Verliebte vom 12. bis 18. Februar die Möglichkeit, umsonst in die Schlösser und Gärten zu kommen. Wer dabei auch noch ein Selfie macht, in dessen Hintergrund ein Teil des Monuments zu sehen ist, kann zudem ein Open-Air-Konzert an einem der Staatlichen Schlösser und Gärten gewinnen oder Tickets für eine Veranstaltung im Residenzschloss Ludwigsburg.