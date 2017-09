Baden-Württemberg Kultusministerin rechnet mit Unterrichtsausfällen

Stuttgart.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erwartet wegen Lehrermangels Unterrichtsausfälle im neuen Schuljahr. Zwar sei die Unterrichtsversorgung zum Start am kommenden Montag ordentlich, aber wenn im November die Krankheitswelle beginne, müssten Schulen und Eltern mit Engpässen rechnen. "Wir sind, was die Unterrichtsversorgung angeht, auf Kante genäht - nach wie vor, das wird auch zum neuen Schuljahr so sein", sagte sie am Mittwoch in Stuttgart. Die Lücke der unbesetzten Stellen liegt laut Ministerium bei 635, wobei Grundschulen besonders betroffen sind.