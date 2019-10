Baden-Württemberg Kurden demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

Stuttgart.

In Stuttgart demonstrieren am Wochenende wieder viele Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Eine Privatperson habe eine Demonstration mit 600 Teilnehmern in der Innenstadt angemeldet, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Polizei wappnet sich für einen Großeinsatz mit möglichen Ausschreitungen und will mit Hunderten Beamten im Einsatz sein.