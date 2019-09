Baden-Württemberg Land fordert Millionen-Rückzahlung für gescheiterte Bildungsplattform

Stuttgart.

Das Land Baden-Württemberg hat bislang vergeblich versucht, 6,5 Millionen Euro für die gescheiterte Bildungsplattform "ella" zurückzubekommen. Der Zweckverband Iteos, der mit der Umsetzung des Projekts beauftragt war, zahlte das Geld bisher nicht zurück. Das soll sich nach dem Willen des Kultusministeriums jetzt ändern: Dessen Amtschef Michael Föll pocht in einem Brief an das Innenministerium darauf, die Rückforderung der Mittel nun in die Tat umzusetzen. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.