Baden-Württemberg Landesärztekammer: Schulöffnung am Montag ist Kompromiss

Stuttgart.

Die Landesärztekammer Baden-Württemberg unterstützt nach einem Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Montag) die Öffnung der Schulen im Südwesten am Montag. Die nochmalige Öffnung sei ein "pragmatischer Kompromiss", sagte der Präsident der Landesärztekammer Wolfgang Miller den Zeitungen. Es gehe auch darum, die Schüler noch mit Lehrmaterial und Aufgaben zu versorgen. Die beiden Zeitungen korrigierten damit einen eigenen Bericht, in dem es hieß, die Landesärztekammer fordere eine Schließung bereits am Montag.