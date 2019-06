Sinsheim Lastwagenfahrer mit vier Promille erwischt

Baden-Württemberg Kanzlerin Merkel ehrt soziale Initiative aus Karlsruhe

Berlin (dpa/lsw) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Karlsruher Verein "Elektriker ohne Grenzen" mit dem Sonderpreis des Wettbewerbs "Start Social" ausgezeichnet, der ehrenamtliche Initiativen würdigt. Zusammen mit lokalen Organisationen und Handwerkern baut der Verein in armen Regionen eine Stromversorgung mittels erneuerbarer Energien auf, wie die Veranstalter am Montag in Berlin mitteilten.