Baden-Württemberg Lehrermangel - Stoch: Bauers Vorwürfe "völliger Blödsinn"

Stoch war von 2013 bis 2016 Kultusminister in Baden-Württemberg. Bis ein Lehrer für Grundschulen/Sekundarstufe I ausgebildet ist, dauert es rund sechs Jahre. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte jüngst vor Unterrichtsengpässen aufgrund von Lehrermangel - insbesondere an Grundschulen - gewarnt. An diesem Montag beginnt für mehr als 1,5 Millionen junge Menschen die Schule wieder.