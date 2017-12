Baden-Württemberg Letzte Landtagssitzung für Meuthen und CDU-Mann Wacker

Stuttgart.

Die letzte Landtagssitzung vor Weihnachten ist für zwei Abgeordnete die letzte Plenarsitzung in Stuttgart überhaupt gewesen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) verabschiedete am Mittwoch den CDU-Politiker Georg Wacker und den früheren AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen. Wacker wird Geschäftsführer der staatlichen Lotto-Gesellschaft Baden-Württemberg, Meuthen gibt sein Landtagsmandat auf, weil er seit Mitte November Europaabgeordneter ist. Noch bis Ende Dezember hat er beide Mandate inne, was für einige Kritik gesorgt hatte.