Baden-Württemberg LKA-Chef: Bahnen mit Graffiti sollten nicht mehr fahren

Sprayer wollten sich vor anderen profilieren. "So funktioniert Graffiti", sagte Baden-Württembergs oberster Polizeibeamter. "Deshalb sollte man den Zug stehen lassen, reinigen und dann erst wieder einsetzen." Das Erfolgserlebnis müsse reduziert werden. "Wenn's keiner sieht, was hat's dann gebracht?"

Auf Brücken, an Wänden, oft aber auch auf den Zügen der Bahn nehmen nach Erkenntnissen des LKA Graffiti weiter stark zu. "Die Zahl der Vergehen ist deutlich gestiegen", sagte Michelfelder. "Gab es 2014 rund 7800 Fälle, so waren es im vergangenen Jahr rund 9700."

Für Aufsehen hatte der LKA-Chef gesorgt, als er Graffiti vor drei Jahren als eine Gefahr für die Sicherheit in den Städten bezeichnet und von einer "zunehmenden Verwahrlosung im öffentlichen Raum" gesprochen hatte. Vielfach kümmere sich niemand um die Schmierereien. An solchen Ecken werde eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die ganze Stadtteile verlottern lasse, hatte er gewarnt.