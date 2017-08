Baden-Württemberg Mann rast mit Auto auf Menschenansammlung zu

Langenargen.

Ein Mann soll in Langenargen (Bodenseekreis) mit seinem Auto auf eine Gruppe von Menschen zugerast sein und sie bedroht haben. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den noch unbekannten Mann, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ein terroristischer Hintergrund sei auszuschließen.