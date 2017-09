Baden-Württemberg Massaker auf Müllkippe: Terrorprozess gegen vier Syrer

Stuttgart.

Kriegsverbrechen und der Mord an 36 Mitarbeitern des Assad-Regimes wird einer Gruppe von Syrern vorgehalten, die sich von Montag an in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht verantworten müssen. Drei der vier Angeklagten im Alter zwischen 24 Jahren und 35 Jahren, sollen im März 2013 bei einem Massaker auf einer Müllkippe in der Nähe von Tabka 36 Mitarbeiter der syrischen Regierung hingerichtet haben. Die Opfer waren zuvor bei der Eroberung der Stadt Rakka gefangen genommen worden, wie es in der Anklage der Bundesanwaltschaft heißt.