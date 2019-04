Stuttgart.

In den Erhalt und die Sanierung des Straßennetzes im Südwesten sollen 2019 rund 515 Millionen Euro investiert werden. "Wir folgen weiter dem Prinzip Erhaltung und Sanierung vor Aus- und Neubau von Straßen", teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart mit. Insgesamt gebe es mehr als 300 neue Baumaßnahmen. Für die Autobahnen gebe es rund 370 Millionen Euro und für Landesstraßen rund 145 Millionen Euro.