Baden-Württemberg Mehr Straftaten in Zügen und an Bahnhöfen

Heilbronn.

In den Zügen und an Bahnhöfen in Baden-Württemberg hat die Zahl der Straftaten in den vergangenen Monaten einem Bericht zufolge zugenommen. So gab es in den Zügen im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 7713 Delikte - darunter Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstähle. Das ist im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2017, als 6716 Fälle gemeldet wurden, eine Steigerung um knapp 15 Prozent. Dies erklärte die Bundespolizeidirektion Stuttgart auf Anfrage der Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Dienstag).