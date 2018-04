Stuttgart Miese Luft: Beschwerde des Landes zurückgewiesen

Stuttgart.

Im juristischen Streit um punktuelle Fahrverbote zur Luftreinhaltung am Stuttgarter Neckartor muss das Land eine Niederlage hinnehmen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat die Beschwerde des Landes gegen die Androhung eines Strafgeldes von bis zu 10 000 Euro zurückgewiesen, wie er am Dienstag mitteilte. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte das sogenannte Zwangsgeld angedroht, da das Land nicht bereit ist, einen Vergleich aus dem Jahr 2016 mit zwei Anwohnern einzuhalten, der es eigentlich dazu verpflichtet, den Verkehr am Neckartor an Tagen mit hoher Luftbelastung zu reduzieren.