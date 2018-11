Baden-Württemberg Milde Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte

In der Nacht sei dann auf den Straßen erneut Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Am Freitag soll nach Angaben des Meteorologen im Laufe des Vormittags Regen aufziehen. In den höheren Lagen könne es stürmischen Wind geben. Regnerisch ist auch der Ausblick auf das kommende Wochenende: Lediglich am Samstagnachmittag soll es voraussichtlich trocken bleiben. In der Nacht auf Sonntag ziehe bereits erneut Regen auf.