Stuttgart.

Eiersuche mit Regenschirm - dem Südwesten stehen laut Vorhersage relativ warme, dafür aber verregnete Ostertage bevor. Bereits in diesen Tagen würden kleinere Schauer erwartet, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Dienstag. Spätestens am Freitag trete der Regen dann stärker verbreitet und heftiger auf. Immerhin steigen laut DWD die Temperaturen: Die Thermometer im Flachland sollen demnach bis über die Feiertage konstant zweitstellige Werte anzeigen. Am Ostermontag könne es an Rhein und Neckar sogar frühlingshafte 16 Grad geben - auch wenn man den ganzen Tag über mit Regen rechnen müsse.