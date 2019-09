Stuttgart.

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich in den kommenden Tagen auf spätsommerliches Wetter freuen. Die Sonne scheint bis zum Wochenende reichlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem bleibe es trocken. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch demnach zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sei in Tallagen und im Bergland auch bodennaher Frost möglich. Bis zum Wochenende wird es aber wieder wärmer: Im Bergland erwarten die Meteorologen am Samstag maximal 19 Grad, am Rhein sogar 25 Grad.