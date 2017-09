Baden-Württemberg Millionenschaden bei Brand von Obstlagerhalle

Ein Feuer in einer Obstlagerhalle hat am Bodensee einen Millionenschaden verursacht. Der Brand war am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Uhldingen-Mühlhofen ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Der Hofbesitzer hatte das Feuer entdeckt. In dem Gebäude, das eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatte, wurden den Angaben zufolge Äpfel kühl gelagert. Menschen wurden nicht verletzt. Wegen des starken Rauchs und gesundheitsgefährdender Dämpfe wurden Anwohner durch Lautsprecherdurchsagen gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr bezifferte den Schaden mit rund zwei Millionen Euro.