Baden-Württemberg Ministerium: Kein Anlass für Toilette für drittes Geschlecht

Der Bundesvize-Chef des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard Brand, bezweifelt, dass junge Menschen sich outen würden, indem sie ein spezielles WC für das dritte Geschlecht aufsuchen. Für die, die das dennoch tun, würde es ein Spießrutenlaufen, sagt er voraus. Er will an der Trennung nach Jungen und Mädchen festhalten. Beim Landeselternbeirat war noch kein Interesse an einer solchen Toilette angemeldet worden.