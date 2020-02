Baden-Württemberg Ministerium meldet Waldschäden nach Sturmtief "Sabine"

"Lothar" hatte über Jahre Spuren in Baden-Württemberg hinterlassen: Am 26. Dezember 1999 war er mit teils mehr als 200 Stundenkilometern über Südwestdeutschland hinweggefegt. In der Rheinebene und im Schwarzwald hatte er immense Schäden angerichtet. Allein in den Wäldern hinterließ der Orkan rund 40 000 Hektar Kahlflächen.

Für Waldbesucher ist nach "Sabine" Vorsicht geboten: Wegen Aufräumarbeiten sind in den nächsten Tagen und Wochen zahlreiche Waldgebiete im Land gesperrt. Um sich selbst zu schützen und die Arbeiten nicht zu stören, sollen die Sperrungen unbedingt beachtet werden, wie das Ministerium mitteilte. Aber auch außerhalb der Sperrungen kann es gefährlich werden. Angeknackste Baumkronen könnten durch einen leichten Windstoß umfallen, hieß es. Das Land möchte die Waldbesitzer bei der Schadensbewältigung unterstützen. Da das Sturmtief Wälder in ganz Deutschland betraf, sieht Baden-Württemberg aber auch den Bund in der Pflicht. Das Unwetter war vor allem am Montagmorgen der vergangenen Woche über den Südwesten gezogen.