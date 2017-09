Baden-Württemberg Ministerium testet Diesel-Nachrüstungen per Hardware

Stuttgart.

Das Verkehrsministerium lässt beim Thema Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen zur Luftreinhaltung nicht locker. Zusammen mit "namhaften Betrieben und Partnern" will das Ressort Diesel-Autos der Euro-Norm 5 per Hardware und Software nachrüsten und dann auf der Straße testen, um zu sehen, wie weit der Stickoxid-Ausstoß sinkt. Eine Sprecherin bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Zeitung "Badisches Tagblatt". Ergebnisse sollen bis zum Jahresende vorliegen.