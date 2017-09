Sigmaringen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Sonntag in Sigmaringen seine Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. Der 69-Jährige kam ohne Ehefrau Gerlinde ins Rathaus im Ortsteil Laiz. "Ich habe heute so früh gewählt wie noch nie", sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur. "Normalerweise wähle ich immer nach dem Kirchgang. Aber heute muss ich nach Berlin schon recht früh. Dort haben wir noch Besprechung, um uns auf die Eventualitäten ein bisschen vorzubereiten. Ich hoffe, dass das Ergebnis besser ist als die Umfragen - also zweistellig", erklärte Kretschmann.