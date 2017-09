Göppingen.

Frisch Auf Göppingen muss in der Handball-Bundesliga einige Zeit auf Juniorennationalspieler Sebastian Heymann verzichten. Der 19-Jährige sei im Training am Freitag umgeknickt und habe sich dabei einen Mittelfußbruch zugezogen, teilte der Club am Samstag mit. Weil eine Operation drohe, könnte Heymann den Göppingern bis in den Dezember hinein fehlen.