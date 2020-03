Baden-Württemberg Mittlerweile 44 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus

Erste Fälle im Rems-Murr- und Ostalbkreis

Nachdem am Dienstagnachmittag ein erster Fall im Rems-Murr-Kreis bekannt geworden war , meldete am Abend auch der benachbarte Ostalbkreis eine infizierte Person. Wie das Sozialministerium am Abend in einer Pressemeldung bestätigte, ist eine 43-jährige Frau positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. "Die Patientin, die im Ellwanger Raum wohnt, hielt sich vergangene Woche in Heinsberg in Nordrhein-Westfahlen auf und hat sich vermutlich dort angesteckt", sagte Landrat Klaus Pavel. "Alle Kontaktpersonen der Erkrankten, die sich in häuslicher Isolation befindet, wurden von unserem Geschäftsbereich Gesundheit gestern noch ermittelt. Bei kritischen Kontaktpersonen haben wir noch am gestrigen Abend Nasen-Rachen-Abstriche vorgenommen und auf schnellstmöglichem Weg dem Landesgesundheitsamt zur Analyse überbracht."

Fünf Fälle im Landkreis Esslingen

Auch der Landkreis Esslingen ist inzwischen betroffen. Insgesamt fünf Personen sind infiziert. Bei zwei Fällen handelt es sich den Angaben zufolge um ein Paar, das bis zum 29. Februar in Südtirol war. Beide entwickelten Symptome und sind in häuslicher Isolation. Zudem steckte sich ein 18-Jähriger an, der ebenfalls mit seiner Familie in Südtirol war. Die Familie befindet sich auch in häuslicher Isolation, ebenso mitgereiste Kontaktpersonen. Bei den zwei weiteren Fällen aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das eine Reise nach Florenz und Bologna unternommen hatte. Wegen einer Grunderkrankung sind beide stationär im Krankenhaus.