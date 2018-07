Stuttgart Mooswand: Geringe Wirkung gegen Feinstaub

Stuttgart. Moosblätter nehmen Feinstaub-Partikel als Nährstoffe auf - ob sie aber auch die gesundheitsschädliche Belastung durch Feinstaub senken, bleibt fraglich. So lautet das erste Ergebnis eines Großversuchs, der im März 2017 in Stuttgart an einer Wand bei der Messstelle Neckartor startete. Bei dem Versuch ging es um die Frage, inwieweit verschiedene Arten von Moos Feinstaub binden können. "Wir wissen nun, dass das funktioniert. Welchen quantitativen Effekt die Moose auf die Feinstaub-Belastung haben, lässt sich jedoch aufgrund der vielen Randbedingungen nicht eindeutig belegen", sagte Peter Pätzold (Grüne), Dezernent für Städtebau und Umwelt, am Dienstag in Stuttgart.