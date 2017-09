Baden-Württemberg Mord an Maria: Hussein K. sagt am Montag zum Tatvorwurf aus

Der Zeitplan für die Verhandlung vor dem Landgericht Freiburg sei entsprechend geändert worden, teilte das Gericht am Mittwoch mit. K. hatte bereits zum Auftakt des Prozesses gegen ihn am Dienstag überraschend über seinen Anwalt ankündigen lassen, dass er sprechen werde und zunächst zur Person ausgesagt. Während seiner zehnmonatigen Untersuchungshaft hatte er geschwiegen. Ob er die ihm vorgeworfene Tat gesteht oder sich am Montagvormittag anderweitig einlässt, ist völlig offen.

Die Aussage zum Tatvorwurf war eigentlich schon für Dienstagnachmittag geplant gewesen, dann aber vertagt worden. Auch eine erste Zeugenaussage wurde verschoben. Mit der eigentlichen Beweisaufnahme will das Gericht nun am Montagnachmittag kommender Woche beginnen.

Dem jungen Flüchtling, dessen Identität und Alter unklar sind, wird vorgeworfen, die 19-Jährige im vergangenen Oktober nachts überfallen, brutal vergewaltigt und getötet zu haben. Er ließ demnach die bewusstlose Frau im seichten Wasser des Flusses Dreisam zurück, wo sie ertrank. Anfang Dezember war er festgenommen worden. Die Beweise sind erdrückend. Am Tatort wie auch an der Leiche des Mädchens war seine DNA gefunden worden.