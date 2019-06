Baden-Württemberg Mountainbiker sollen nicht quer durch den Wald fahren

Beilstein.

Ein Schild mit kopulierendem Wild soll für Ruhe im Wald sorgen - mit der Abbildung zweier freiliebender Rehe will ein Verein Mountainbiker von Fahrten quer durch den Wald abhalten. "Es ist Brunft-Zeit - das Wild braucht Ruhe!" ist darauf zu lesen. So sollen die Radfahrer auf die richtige Spur - den ausgewiesenen Trail - gebracht werden, wie Stefan Pyttlik erklärte. Der 44-Jährige ist 1. Vorsitzender der Trailsurfers Baden-Württemberg in Beilstein (Landkreis Heilbronn), eines Zusammenschlusses von Mountainbikern.